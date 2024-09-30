Новое понижение температуры прогнозируется в Москве с пятницы

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Температура на 5-6 градусов выше нормы прогнозируется в Москве со вторника по четверг, будет около +20 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Небольшое понижение начнется в пятницу и продолжится в выходные, добавил он.

"Во вторник, среду и четверг просто замечательная погода, температура во вторник будет +17...+19 градусов. В среду и четверг +20...+22, температурный фон будет на 5-6 градусов выше нормы. Ясная погода", - сказал Вильфанд.

Изменения погоды начнутся с пятницы, температура будет понижаться: в пятницу днем +13...+18, в субботу и воскресенье от +10 до +16 градусов. Однако, как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, и такая температура все равно будет выше нормы.

"С пятницы начнутся изменения циркуляции, воздушные массы будут поступать уже не с юга, не с востока и юго-востока, а будут уже переменными, в том числе и северными. Облачность появится. Существенных осадков не ожидается, только местами небольшой кратковременный дождь в пятницу, субботу и воскресенье", - сказал Вильфанд.

Ночные температуры, несмотря на понижение, до субботы включительно, будут в диапазоне +5...+10 градусов. В воскресенье температура чуть понизится.