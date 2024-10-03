В Москве в промзоне "Серп и Молот" по КРТ построят 176 тысяч кв. м недвижимости

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В московских районах Лефортово и Нижегородский в рамках комплексного развития территорий (КРТ) на участках бывшей промзоны "Серп и Молот" построят около 176 тысяч кв.м недвижимости, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

"В двух проектах комплексного развития территорий определенный по результатам торгов инвестор и назначенный городом оператор КРТ реорганизуют часть бывшей промзоны "Серп и Молот". В течение четырех-пяти лет с начала реализации проектов на участках общей площадью свыше 6,2 га возведут почти 175,7 тыс. кв.м различной недвижимости. В итоге будет создано около 2 тысячи рабочих мест", - прокомментировал заммэра города Владимир Ефимов.

Одна из площадок расположена рядом со станцией "Лефортово" Большой кольцевой линии метро, другая - недалеко от Третьего транспортного кольца. Сейчас идет разработка проектов планировок территорий.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что здесь предусмотрено строительство более 74 тысяч кв.м жилья для программы реновации и других городских нужд и свыше 101 тысячи кв.м общественно-деловой и социальной недвижимости.

"Среди важных для района Лефортово объектов - школа и детский сад, взрослая и детская поликлиники, а также гостиница", - добавил Гаман.

Всего в Москве на разных стадиях реализации в настоящее время находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. га.