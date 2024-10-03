Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится с 4 по 6 октября в вечернее время

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Движение поездов на первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) изменится с 19:00 до 7:30 с 4 на 5 октября и с 5 на 6 октября, сообщили в четверг в столичном департаменте транспорта.

На Савеловском направлении, на участке от "Савеловской" до "Бескудниково" поезда в обе стороны следуют по одному пути, часть поездов дальнего пригорода следует от/до "Лобни" и "Бескудниково", часть поездов проследует "Дегунино" без остановки, говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в четверг.

Помимо этого, частично увеличены интервалы движения: после 19:00 – до 15 минут, после 23:00 – до 1 часа, утром до 07:30 – до 20 минут.

На Белорусском направлении увеличены интервалы движения: после 22:30 – до 30 минут, утром до 7:30 – до 20 минут, в вечернее время часть поездов со стороны "Одинцово" последует до Белорусского вокзала, часть проедет мимо станций "Беговая" и "Тестовская" (Москва-сити) без остановки, отмечается в сообщении.

Кроме того, в вечернее время скорректирован график движения поездов Аэроэкспресс, а в период "окна" будут проводиться работы по модернизации путевой инфраструктуры станции "Петровско-Разумовская".

В дептрансе уточнили, что для поездок в аэропорт Шереметьево можно также воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" №1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D).

"С расписанием пригородных и городских поездов сверяйтесь в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика", - говорится в сообщении.