Поиск

График движения поездов на МЦД-3 изменится на выходных

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов изменится на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3), а также Казанском и Ленинградском направлениях 5 и 6 октября, это связано с работами по улучшению путевой инфраструктуры, сообщили в пятницу в департаменте транспорта столицы.

"В выходные изменится расписание движения поездов на D3 и до Казанского и Ленинградского вокзалов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дептранса.

В департаменте уточняют, что на станции Митьково интервалы движения в течение дня частично увеличены до 20 минут. Последний поезд в сторону Зеленограда-Крюково отправится в 00:52, в сторону Ипподрома - в 00:33.

На Ленинградском направлении частично увеличены интервалы движения поездов до 15 минут. Изменено время отправления последних поездов.

На Казанском направлении увеличен интервал движения поездов до 15 минут. Изменено время отправления последних поездов. Часть поездов дальнего пригорода отменена, часть проследует с измененным набором остановок и укороченными маршрутами. Некоторые поезда проследуют по измененному пути.

МЦД дептранс Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пробки в Москве достигли 8 баллов

Суд арестовал одного из ключевых фигурантов дела о криптовалютной бирже Cryptex

"Дом-книжку" на Новом Арбате в Москве ждет реконструкция

"Дом-книжку" на Новом Арбате в Москве ждет реконструкция

Дождь и ветер ожидаются в Москве до конца пятницы

СКР завел дело на создателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex

Новое понижение температуры прогнозируется в Москве с пятницы

Новое понижение температуры прогнозируется в Москве с пятницы

СКР возбудил уголовное дело после пожара в московском ЖК "Селигер Сити"

После холодного понедельника в Москву вернется летняя погода

После холодного понедельника в Москву вернется летняя погода

В Москве в субботу ожидается летняя гроза

Сильный ветер и дожди ожидаются в столице в пятницу и в выходные

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });