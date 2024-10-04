График движения поездов на МЦД-3 изменится на выходных

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов изменится на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3), а также Казанском и Ленинградском направлениях 5 и 6 октября, это связано с работами по улучшению путевой инфраструктуры, сообщили в пятницу в департаменте транспорта столицы.

"В выходные изменится расписание движения поездов на D3 и до Казанского и Ленинградского вокзалов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дептранса.

В департаменте уточняют, что на станции Митьково интервалы движения в течение дня частично увеличены до 20 минут. Последний поезд в сторону Зеленограда-Крюково отправится в 00:52, в сторону Ипподрома - в 00:33.

На Ленинградском направлении частично увеличены интервалы движения поездов до 15 минут. Изменено время отправления последних поездов.

На Казанском направлении увеличен интервал движения поездов до 15 минут. Изменено время отправления последних поездов. Часть поездов дальнего пригорода отменена, часть проследует с измененным набором остановок и укороченными маршрутами. Некоторые поезда проследуют по измененному пути.