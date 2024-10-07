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Суд в Москве вынес приговор трем организаторам финансовой пирамиды

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы приговорил к срокам от 8 до 12 лет колонии трех участников финансовой пирамиды, от действий которых пострадали 153 человека, сообщила в понедельник столичная прокуратура.

"Замоскворецкий районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении троих участников организованной группы - 40-летнего Максима Омельченко, 50-летней Людмилы Голубевой и 46-летней Елены Сон", - сказали в прокуратуре.

Фигуранты дела признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере).

Суд приговорил Омельченко к 12 годам лишения свободы, Голубеву - к 9 годам, Сон - к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима

"Установлено, что Омельченко в 2012 году создал и возглавил организованную преступную группу для хищения денежных средств граждан под предлогом заключения договоров доверительного управления имуществом, без намерения исполнять взятые на себя обязательства", - сообщили в надзорном ведомстве.

Омельченко привлек к преступной деятельности Сон, которая, согласилась выполнять обязанности контролера и фактически руководителя отдела продаж офиса ООО УК "Столичная финансовая корпорация", а затем Голубеву, которая выполняла роль генерального директора компании.

"Сообщники организовали рекламную компанию и давали гражданам заведомо невыполнимые обещания о ежемесячных выплатах в размере от 15% до 22% от управления привлеченными денежными средствами, при этом, не обладая необходимыми возможностями выполнить условия договоров, поскольку ООО УК "Столичная финансовая корпорация" предпринимательской деятельности не осуществляла", - заявили в прокуратуре.

Там добавили, что "в действительности Омельченко, Сон, Голубева и другие участники организованной группы под видом ООО УК "СФК", ООО "Инвест Групп" и КПК "Столичный Сберегательный" разработали финансовую структуру, фактически представляющую собой финансовую пирамиду, деятельность которой по возврату денежных средств граждан и выплате процентов производилась только за счет денежных средств самих вкладчиков и осуществлялась лишь для привлечения в будущем максимально возможного количества граждан для увеличения преступного дохода, путем заключения с ними договоров доверительного управления, договоров инвестиционного займа и договоров передачи личных сбережений".

С июля 2012 года по январь 2018 года, по данным прокуратуры, осужденные похитили почти 215 млн рублей.

Судом также частично удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Москва Замоскворецкий суд
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