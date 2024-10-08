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В Москве арестован адвокат по делу о мошенничестве на 110 млн рублей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест адвоката Дениса Шапиро (известного как Дионисий Золотов) по обвинению в мошенничестве.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении адвоката адвокатской палаты Чеченской республики Шапиро Дениса Владимировича на срок до 7 декабря", - сообщили в суде.

Шапиро обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет заключения.

В суде не привели подробностей дела, однако в правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что адвокату вменяется мошенническое хищение около 110 млн рублей.

"Следствие считает, что Шапиро получил денежные средства на общую сумму около 110 млн рублей за якобы содействие в прекращении уголовного дела в отношении двух человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее Шапиро (Золотов) уже был судим за мошенничество.

Москва Денис Шапиро Замоскворецкий суд
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