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Движение на ряде улиц и набережных в центре Москвы временно закроют 13 октября

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Движение для транспорта на ряде улиц и набережных в центре города будет временно закрыто в связи с проведением Московского марафона (42 км) 13 октября, сообщили в столичном департаменте транспорта.

В телеграм-канале департамента уточняется, что движение будет закрыто в период с 10:45 до 16:30 на улицах: Лужники, Хамовнический Вал, Смоленская, Крымский Вал, Коровий Вал, Большая Ордынка, Балчуг, Яузская, Тверская, Моховая, Охотный Ряд; на набережных: Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Николоямская, Костомаровская, Полуярославская, Серебряническая, Москворецкая, Котельническая, Гончарная, Краснохолмская, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская.

Кроме того, движение будет недоступно на бульварах: Смоленский, Новинский, Зубовский, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Петровский, Страстной, Тверской; на мостах: Крымский, Малый Москворецкий, Большой Устьинский, Астаховский, Костомаровский, Малый Устьинский; в переулках: Лубочный, Большой Путинковский; в проездах: Садовнический, Устьинский, Театральный, Китайгородский; на площадях: Смоленская, Лубянская, Новая, Старая; а также в Октябрьском тоннеле.

На участках ограничений с 00:01 13 октября до окончания мероприятия будет запрещена парковка.

Москва Московский марафон
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