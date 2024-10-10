Поиск

Более 500 иностранцев задержали в хостеле на юго-западе Москвы

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Более 500 иностранцев задержаны в хостеле на юго-западе Москвы в рамках расследования дела об экстремистском сообществе, сообщили в столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР).

"В рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества (ст. 282.2 УК РФ) следственным управлением по Юго-Западному административному округу получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле, расположенном на Новоясеневском проспекте", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале ГСУ.

В ведомстве отметили, что следователями столичного СК совместно с оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии проводится обыск в указанном хостеле.

"На объекте установлено 538 иностранных граждан. Данные лица доставляются в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Руководство и администрация хостела доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий, добавили в ГСУ.

СКР Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Отопление в Москве включили в 80% домов и социальных объектов

Отопление в Москве включили в 80% домов и социальных объектов

В среду в Москве резко похолодает

В среду в Москве резко похолодает

Движение ограничено на трассе М-2 "Крым" в Серпухове из-за массового ДТП

В Москве начали включать отопление

В Москве начали включать отопление

До 43 мм осадков может выпасть в Москве в воскресенье и понедельник

До 43 мм осадков может выпасть в Москве в воскресенье и понедельник

Жителей Москвы предупредили о сильном дожде с вечера воскресенья

Жителей Москвы предупредили о сильном дожде с вечера воскресенья

Отопление начнут включать в Москве с понедельника

Пробки в Москве достигли 8 баллов

Суд арестовал одного из ключевых фигурантов дела о криптовалютной бирже Cryptex

"Дом-книжку" на Новом Арбате в Москве ждет реконструкция

"Дом-книжку" на Новом Арбате в Москве ждет реконструкция
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });