Более 500 иностранцев задержали в хостеле на юго-западе Москвы

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Более 500 иностранцев задержаны в хостеле на юго-западе Москвы в рамках расследования дела об экстремистском сообществе, сообщили в столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР).

"В рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества (ст. 282.2 УК РФ) следственным управлением по Юго-Западному административному округу получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле, расположенном на Новоясеневском проспекте", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале ГСУ.

В ведомстве отметили, что следователями столичного СК совместно с оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии проводится обыск в указанном хостеле.

"На объекте установлено 538 иностранных граждан. Данные лица доставляются в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Руководство и администрация хостела доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий, добавили в ГСУ.