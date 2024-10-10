Расписание на МЦД-1 изменится в выходные из-за ремонта

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В выходные дни 12 и 13 октября изменится расписание поездов на первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1), в воскресенье до 13:00 не будет движения от станции Савеловская до станции Белорусская, сообщает столичный Департамент транспорта.

Во время перерывов на Белорусской вместе с РЖД будут проводить модернизацию инфраструктуры D1. В департаменте рекомендуют для поездок пользоваться метро и наземным транспортом.

Кроме того, поезда МЦД будут следовать от Савеловского и Белорусского вокзалов и обратно. Часть поездов от Белорусского вокзала и в обратном направлении не будет останавливаться на Беговой и Тестовской (Москве-Сити).

Весь день 12 октября и после 13:00 13 октября на участке от Белорусской до Савеловской интервалы движения частично увеличены до 2 часов, говорится в сообщении.

На Белорусском направлении интервалы движения частично увеличены до 1,5 часов. Часть поездов следует от/до Белорусского вокзала и станции Фили. У некоторых поездов изменен набор остановок. Поезда МЦД в обе стороны проследуют участок от Савеловской до Фили по одному пути. В дептрансе рекомендуют пассажирам перед выходом на платформу уточнять информацию о пути отправления поезда на информационных табло станций, а также обращать внимание на звуковое оповещение.

Согласно сообщению, на Савеловском направлении большая часть поездов проследует от Савеловского вокзала и обратно. Интервалы движения частично увеличены до 20 минут. У некоторых поездов изменен набор остановок.

Поезда Аэроэкспресс в аэропорт Шереметьево курсируют 12 и 13 октября от до Савеловского вокзала и обратно с остановкой на Окружной. Добраться до аэропорта можно также автобусами от станции метро "Ховрино" №1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D), информирует Дептранс.