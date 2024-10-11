Расписание на МЦД-2 изменится в ночи на 12 и 13 октября

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - На второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) расписание изменится в ночь с 11 на 12 и с 12 на 13 октября, сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Изменения намечены на периоды с 23:00 до 5:40.

Поезда в обе стороны будут следовать по пути "на Нахабино": с пятницы на субботу движение по этому пути будет организовано на участке от "Люблино" до "Перервы", с субботы на воскресенье - от "Люблино" до "Царицыно".

На Курском направлении интервал движения будет увеличен до 40 минут. Часть поездов со стороны Подольска проследует укороченными маршрутами от и до "Царицыно".

На Рижском направлении интервал движения увеличится до 24 минут. Часть поездов будут следовать укороченными маршрутами от и до Курского вокзала.

В период "окон" специалисты займутся модернизацией пути на участке от "Люблино" до "Царицыно", уточнили в ведомстве.

Пассажирам посоветовали уточнять информацию о пути отправления поезда и слушать звуковое оповещение перед выходом на платформу.