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В Москве отреставрируют доходный дом Бройдо на Остоженке

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Согласован проект капитального ремонта объекта культурного наследия – доходного дома Бройдо в Хамовниках в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики города.

"В центре Москвы проведут капитальный ремонт четырехэтажного жилого здания начала ХХ века - доходного дома Бройдо. Здание по адресу: улица Остоженка, дом 20, является выявленным объектом культурного наследия. Проект предусматривает ремонтные и реставрационные работы на фасадах, балконах и в подъездах", - сказал заммэра Владимир Ефимов.

Он уточнил, что проектные решения предусматривают расчистку фасадов, воссоздание штукатурного слоя и окраску стен.

"Проект капремонта доходного дома Бройдо в Хамовниках предусматривает работы, необходимые для поддержания здания в эксплуатационном состоянии без изменения элементов, составляющих предмет охраны объекта культурного наследия", - заверил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Бывший доходный дом был построен в 1902 году по заказу Бройдо, владельцев компании по выкупу участков и строительству на них домов для последующей перепродажи. Автором проекта стал архитектор Николай Жерихов. Здание построено в стиле раннего модерна и украшено лепным и кованым декором.

Начальник управления реализации проектных решений ФКР Москвы Олег Дегтев напомнил, что за время реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда привели в порядок более 110 домов в стиле модерн.

Москва
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