Собянин сообщил о пятикратном росте перечислений Москвы в федеральный бюджет

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Перечисления Москвы в федеральный бюджет выросли в пять раз за 14 лет, сообщил мэр города Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума.

"Перечисления с территории Москвы в федеральный бюджет увеличились с 2010 года в пять раз, а в бюджет Москвы - в 3,5 раза. (...) Это спокойно, не разрушая бюджетную стабильность, произошло", - сказал он.

По его словам, дефицит регионов "достаточно стабильный, более того, он уменьшается". "Доля трансфертов стабильной сохраняется, доля инвестиций слегка уменьшается. Это, конечно, не может не тревожить, хотя в последние годы мы видим, что она даже немножко выросла. В предыдущие годы было падение", - отметил мэр.

"Московские инфраструктурные проекты дают примерно вложение 1 к 6. Например, Большая кольцевая линия метро уже принесла в федеральный бюджет столько, сколько мы затратили из московского бюджета. И внебюджетные фонды с территории Москвы сегодня увеличились, по-моему, раз 6 за весь период. И сегодня каждый восьмой россиянин получает медицинскую помощь, пенсионную, социальное страхование за счет москвичей, которые ведут отчисления в эти фонды со своего фонда заработной платы", - сказал также Собянин.

Он также отметил, что одним из самых эффективных проектов можно назвать строительство Московских городских диаметров, средства для создания которых выделили РЖД, бюджет Москвы и федеральный бюджет. Как уточнил мэр, каждый вложенный из федерального бюджета рубль в проекты Московских скоростных диаметров привлек 11 рублей внебюджетных ресурсов.