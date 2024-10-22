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"Уголок дедушки Дурова" реконструируют в Москве

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Здание первого и единственного театра зверей в мире "Уголок дедушки Дурова" с малой сценой и музеем реконструируют, сообщается в вторник на портале мэра и правительства Москвы.

В сообщении уточняется, что работы проведут в административном здании театра, зверинце, на большой сцене, в музее с малой сценой, в здании с аттракционом "Мышиная железная дорога", а также в вольерах. Здание театра является объектом культурного наследия, его исторический облик будет сохранен.

"Реконструкция в большей степени необходима для изменения планировки зданий и перестройки ряда помещений, чтобы с комфортом разместить в них животных", - сообщает мэрия.

В частности, на 20% увеличится площадь слоновника, планируется перестроить помещение для бегемотов и обновить системы вентиляции и водоснабжения.

"Уголок дедушки Дурова" - первый и единственный театр зверей в мире. Он был открыт в 1912 году в особняке на улице Дурова 1894 года постройки. В сюжетных спектаклях театра заняты животные более 50 диких и домашних видов. В театре содержатся около 400 животных.

Москва
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