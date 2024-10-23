Дептранс Москвы предупредил о дожде и ветре до 15 м/с в течение дня

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы рекомендовал для поездок по городу пользоваться метрополитеном из-за дождя и не забывать дома зонтик.

"По прогнозу синоптиков, сегодня в течение дня в Москве ожидается дождь и ветер до 15 м/с", - предупредил через телеграм-канал департамента Центр организации дорожного движения.

Горожан призвали быть внимательными за рулем, соблюдать скорость и дистанцию, избегать резких маневров во время движения.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве 23 октября прогнозируются небольшие, местами умеренные дожди. В отдельных районах Москвы выпадет до 5-8 мм.