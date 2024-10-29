Парковка в Москве будет бесплатной в День народного единства

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Все уличные парковки в столице в День народного единства, 4 ноября, будут бесплатными, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В День народного единства, 4 ноября, парковаться на всех улицах города можно будет бесплатно. Накануне, 3 ноября, будет действовать воскресный режим. Платно только на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа", - написал Собянин в своем телеграм-канале во вторник.

По его словам, парковки со шлагбаумом работают в обычном режиме во все дни.