Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Суд в Москве отправил в СИЗО гражданина РФ по делу о госизмене

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия заключил под арест гражданина РФ, задержанного по уголовному делу о государственной измене.

Согласно данным суда, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении "Пешкова С.Н." была избрана в четверг, 2 февраля.

Пешкову вменяется государственная измена (ст. 275 УК РФ).

Комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Лефортовский суд Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за непогоды

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за непогоды

ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье троих школьников

Суд в Москве арестовал начальника IT-управления ФТС Васильева по делу о коррупции

Начало февраля не принесет в Москву резких изменений погоды

Начало февраля не принесет в Москву резких изменений погоды

Новый посол США в РФ Линн Трейси прибыла в Москву

Расчеты систем ПВО С-300 отработали в Подмосковье отражение воздушных атак

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });