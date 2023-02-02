Суд в Москве отправил в СИЗО гражданина РФ по делу о госизмене

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия заключил под арест гражданина РФ, задержанного по уголовному делу о государственной измене.

Согласно данным суда, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении "Пешкова С.Н." была избрана в четверг, 2 февраля.

Пешкову вменяется государственная измена (ст. 275 УК РФ).

Комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.