На Красной площади откроется выставка в честь 83-й годовщины военного парада

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Выставка в честь 83-й годовщины военного парада откроется на Красной площади, интерактивный музей будет работать с 7 по 10 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На Красной площади откроется выставка в честь 83-й годовщины легендарного военного парада. На 25 тыс. кв. м масштабной застройки развернётся пять экспозиций. Они познакомят с историей начала Великой Отечественной войны", - написал Собянин в своём телеграм-канале в пятницу.

По его словам, на большом экране покажут реконструированный парад 1941-го, а в инсталляции кинотеатра "Художественный", который в годы войны не прекращал свою работу, гости смогут посмотреть исторические фильмы.

"Воссозданные дома 1941 года с мультимедийными экранами-окнами и мини-сценами станут отражением историй людей и событий. Ежедневно больше 300 артистов примут участие в театрализованных постановках. Одна из них, например, пройдёт рядом с уникальным объектом - московским трамваем тех лет", - отметил мэр.

Помощь в навигации гостей выставки будут оказывать женщины-регулировщицы и волонтёры Москвы. Посетить музей можно бесплатно с 7 по 10 ноября с 10 до 22 часов, уточнил Собянин.