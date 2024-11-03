Снегопад и метель ожидаются в Москве в воскресенье и понедельник

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство "Москва"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Сильный снег, а также метель в отдельных районах Москвы ожидаются вечером в воскресенье и днём в понедельник, в связи с чем городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Он уточнил со ссылкой на экстренный прогноз синоптиков, что после 21:00 3 ноября в столице местами ожидается сильный снег, в отдельных районах - метель. Прогнозируются понижение температуры воздуха до -2°, порывы ветра до 14 м/с.

"Неблагоприятные погодные условия и снегопад сохранятся и днем 4 ноября. Порывы ветра усилятся до 17 м/с, возможны колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что будет способствовать образованию гололедицы", - добавил заммэра.

По его словам, за сутки 4 ноября прирост свежевыпавшего снега может составить 10 см. "Городские службы переведены в режим повышенной готовности, подготовлено необходимое количество техники и бригад для ликвидации последствий непогоды", - сказал Бирюков.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой.

Мэрия просит людей быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а также воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю.