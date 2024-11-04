Зимняя погода и снег сохранятся в Москве до среды

К выходным потеплеет до 10 градусов

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В Москве за прошедшую ночь выпало до 6,5 мм осадков, что привело к образованию временного снежного покрова высотой до 6 см, зимняя погода в столичном регионе сохранится до среды, тогда же начнет таять выпавший снег, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вчерашний снегопад был заметный, максимальное количество осадков выпало ночью. В Москве на нашей реперной станции ВДНХ выпало 6-6,5 мм, высота снега - 6 см, в Тушино выпало 3 см, в МГУ - 6 см, на Балчуге - 1 см снега. Много снега выпало в Волоколамске, его высота 9 см, в Наро-Фоминске выпало 11 см снега, и это максимальное значение", - сказал Вильфанд.

"Конечно же, этот снег пушистый, первый снег. На лыжи не встанешь, а вот снежную бабу слепить вполне можно", - отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Он уточнил, что условия для нового снегопада в столичном регионе отсутствуют, но небольшие осадки в виде снега и мокрого снега во вторник и среду прогнозируются. По прогнозам, выпадет еще около 1-1,5 мм осадков, а высота снега может увеличиться еще на 1-2 см.

Говоря о погоде в целом, Вильфанд отметил, что "и сегодня, и завтра в Москве вполне такая зимняя погода, и даже в ночь на среду тоже вполне такая зимняя погода". Так, в ночь на вторник в Москве будет минус 4 - минус 2 градуса, по области до минус 7, днем во вторник минус 1 - плюс 1 градус. В ночь на среду, из-за повышения давления и прохождения воздушных масс с севера, в Москве и Подмосковье будут "заметные морозы", температура понизится до минус 6 - минус 4 градусов, по области до минус 8.

Днем в среду произойдет новое изменение циркуляции, в столичный регион будет поступать теплый воздух с запада, что приведет к повышению температуры во второй половине дня до плюс 2 - плюс 4 градусов.

"В среду небольшие осадки прогнозируются - снег, переходящий в дождь. И, естественно, со второй половины дня в среду начнется таяние этого снега, который сейчас находится на земле", - добавил Вильфанд.

Из-за того, что температура будет колебаться около ноля, во вторник и среду в столичном регионе сохранится гололедица, а также местами гололед - налипание льда на твердые конструкции, в частности, на провода, отметил он.

По данным Вильфанда, с четверга в Москве начнется повышение температуры. Так, ночью будет плюс 2 - плюс 4 градуса, а днем - плюс 4 - плюс 6, по области до плюс 7. В пятницу дневные температуры ожидаются в диапазоне плюс 5 - плюс 9 градусов, "а в субботу и воскресенье даже от плюс 5 до плюс 10, ночные температуры тоже положительные". Также в выходные прогнозируется солнечная погода.