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Пожар в жилом доме на Тверском бульваре в Москве потушен

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Возгорание потушили на Тверском бульваре в Москве, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На мансардном этаже и в чердачном помещении произошло возгорание на общей площади 80 квадратных метров. Принятыми мерами в 15:24 пожар был локализован, а в 15:27 полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из здания самостоятельно эвакуировались 14 человек.

МЧС РФ
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