Пожар в жилом доме на Тверском бульваре в Москве потушен

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Возгорание потушили на Тверском бульваре в Москве, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На мансардном этаже и в чердачном помещении произошло возгорание на общей площади 80 квадратных метров. Принятыми мерами в 15:24 пожар был локализован, а в 15:27 полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из здания самостоятельно эвакуировались 14 человек.