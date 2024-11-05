Дептранс Москвы опроверг сообщения о загоревшемся вагоне метро на "Кузьминках"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Информация о возгорании в вагоне на станции "Кузьминки" в московском метро не соответствует действительности, сообщил Департамент транспорта столицы.

"На станции "Кузьминки" сотрудники метро применили огнетушитель на небольшой участок тлеющей шпалы. Помощь экстренных служб не потребовалась. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает", - сказано в сообщении.

Движение на Таганско-Красноперсненской линии идет по графику, добавили в Дептрансе и подчеркнули: "Информация, распространяемая рядом источников, о задымлении или возгорании в вагоне - фейк".

СМИ стали сообщать, что на станции "Кузьминки" задымился вагон, а затем этот поезд уехал без пассажиров, людей оставили на платформе дожидаться следующего состава.

В 7:33 Дептранс сообщил, что на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения из-за человека на пути. Десять минут спустя появилось сообщение, что движение по линии начали возвращать в график. В 8:16 ведомство сообщило, что движение по фиолетовой ветке полностью восстановлено.