В Москве в столкновении электробуса и легковой машины пострадали два человека

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - На севере Москвы в Сигнальном проезде произошло ДТП с участием автомобиля и электробуса, пострадали два человека, сообщили журналистам в столичном Департаменте транспорта.

Пострадавшим пообещали всю необходимую помощь со стороны "Мосгортранса".

Причины ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Начальник службы внешних коммуникаций "Мосгортранса" Мария Рыбкина уточнила, что ДТП произошло около 7:50, электробус обслуживает 637 маршрут.