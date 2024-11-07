Московская судья в отставке осуждена на четыре года за коррупцию

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы признал судью в отставке Ольгу Колесниченко и главу юрфирмы Татьяну Евгафову виновными по делу о коррупции.

"Приговором суда Колесниченко и Евграфовой назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 4 миллиона каждой", - сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

Колесниченко и Евграфова признаны виновными в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

Колесниченко занимала должность федерального судьи Гагаринского суда Москвы с 2015 по 2020 год, когда ушла в отставку. В 2023 году Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение против нее уголовного дела.

По данным следствия, судья в отставке склоняла судью Хамовнического суда Москвы за вознаграждение принять решение в интересах ответчика по гражданскому делу о признании права общей долевой собственности жильцов многоквартирного дома.