На участке МКАД ограничивали движение из-за столкновения нескольких машин

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - На востоке Москвы на внутренней стороне 4-го километра МКАД столкнулись несколько автомобилей, сообщил телеграм-канал Департамента транспорта столицы.

Из-за этого движение на этом участке кольцевой дороги было частично ограничено. Сначала машины проезжали по двум полосам из шести, затем - по четырем. 12 минут спустя, в 19:36 Дептранс сообщил, что движение по МКАД полностью восстановлено.

О пострадавших и о причинах ДТП у ведомства данных нет.