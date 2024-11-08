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На участке МКАД ограничивали движение из-за столкновения нескольких машин

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - На востоке Москвы на внутренней стороне 4-го километра МКАД столкнулись несколько автомобилей, сообщил телеграм-канал Департамента транспорта столицы.

Из-за этого движение на этом участке кольцевой дороги было частично ограничено. Сначала машины проезжали по двум полосам из шести, затем - по четырем. 12 минут спустя, в 19:36 Дептранс сообщил, что движение по МКАД полностью восстановлено.

О пострадавших и о причинах ДТП у ведомства данных нет.

Дептранс МКАД Москва
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