Завершается капремонт векового дома в центре Москвы

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Капитальный ремонт дома 1925 года постройки завершается в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта (ФКР).

"В 2024 году в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда получило новый облик здание по адресу: Трёхпрудный пер., дом №6. Здесь уже проведены работы по обновлению фасада, специалисты завершают мероприятия по ремонту крыши", - говорится в сообщении.

Как отмечается, рабочие отремонтировали архитектурные элементы, окрасили фасад, обновили входные группы и цоколь, заменили отливы, привели в порядок откосы и навесили на фасад новую систему водостока. На крыше обновили кровельный настил, ограждения, а также двери выходов на крышу.