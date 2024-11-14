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Три человека пострадали в ДТП с автобусом на северо-востоке Москвы

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - На северо-востоке столицы рейсовый автобус с пассажирами наехал на мачту городского освещения, трое пострадали, сообщили в пресс-службе московской Госавтоинспекции.

"Около 10:15 часов на Алтуфьевском шоссе в районе дома 50 водитель автобуса совершил наезд на препятствие (мачту городского освещения). По предварительным данным, в результате дорожной аварии пострадали водитель автобуса и два пассажира", - сказали журналистам в четверг в столичном управлении Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, водителю автобуса стало плохо за рулем.

В пресс-службе Мосгортранса "Интерфаксу" уточнили, что ДТП произошло с участием электробуса маршрута т73 около 10:25 на Алтуфьевском шоссе, в районе дома 48. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

ГАИ Москва Госавтоинспекция
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