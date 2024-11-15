Гололедица ожидается вечером в Москве

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Комплекс городского хозяйства сообщил о возможном образовании гололедицы на дорогах Москвы вечером в пятницу.

"Вечером возможен переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.

Мэрия просит автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также пользоваться общественным транспортом, если они до сих пор не сменили резину на зимнюю.