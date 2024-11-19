Пожар на северо-востоке столицы локализован

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Пожар на северо-востоке Москвы локализован на площади 400 кв. метров, сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.

"Столичные огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 400 кв. м", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о возгорании трехэтажного здания по адресу: Сигнальный проезд, 16 (северо-восток Москвы). В здании находятся офисы и складские помещения.

В МЧС добавили, что к тушению было привлечено 60 специалистов и 17 единиц спецтехники.