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В Москве самый дорогой дом в поселке художников "Сокол" продают за 420 млн рублей

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Москве самый дорогой из выставленных на продажу домов в поселке художников в районе Сокол продается за 420 млн рублей, сообщило "Агентство инвестиций в недвижимость Москвы".

"К ноябрю средняя цена на частные дома в поселке достигла 116,4 млн рублей. Самый дорогой дом продается за 420 млн рублей. Это дом площадью 560 кв. м с автономным отоплением, центральной канализацией и дизайнерской отделкой, расположенный на участке в 9 соток", - говорится в сообщении.

Средняя цена выросла на 3,4% с начала года - в январе она составляла 112,6 млн рублей. На рост цены повлияло сокращение числа доступных объектов и заметное изменение характеристик жилья, считают в агентстве.

С начала года предложение частных домов в поселке снизилось на 10% - с 11 до 10 объектов. Среди выставленных на продажу домов заметно увеличилось число предложений с дизайнерской отделкой. Также за этот период возросло количество объектов с гаражами и дополнительными постройками.

"Поселок художников" (или поселок "Сокол") основан в 1923 году как первый в Москве кооперативный жилой поселок. В товарищество входили сотрудники наркоматов, экономисты, художники, учителя, агрономы, техническая интеллигенция и рабочие. На территории была реализована концепция города-сада. С 1979 года поселок находится под охраной государства как памятник градостроительства.

Сокол Москва
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