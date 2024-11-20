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Дождь и ветер с порывами свыше 20 м/с ожидаются в Москве в четверг

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Комплекс городского хозяйства предупредил об ухудшении погодных условий в Москве в ночь на четверг, в столице может выпасть до 30 мм осадков.

"Согласно экстренному сообщению синоптиков, в ночь на четверг, 21 ноября, погода ухудшится. Ожидаются дождь и усиление порывов ветра до 18 м/с. В течение суток 21 ноября неблагоприятные погодные условия сохранятся", - говорится в сообщении .

В нем уточняется, что наиболее интенсивными осадки в четверг будут в период с 12:00 до 21:00, и к утру 22 ноября может выпасть до 30 мм осадков. Порывы ветра в четверг могут достигать свыше 20 м/с.

Мэрия просит горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а за рулём - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Москва
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