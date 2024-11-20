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На выходных изменится расписание на МЦД-3

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В ближайшие выходные, 23 и 24 ноября изменится расписание на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) из-за работ на станции Раменское, сообщили в Департаменте транспорта столицы.

На Казанском направлении интервалы движения поездов на участке от Ипподрома до Быково увеличены до одного часа 20 минут, от Быково до станции Панки - до 50 минут, от станции Панки до Казанского вокзала - до 20 минут. На участке от Ипподрома до Быково поезда в обе стороны будут следовать по одному пути. Часть поездов будут следовать по маршруту без остановок на нескольких станциях. Некоторые поезда проследует укороченными маршрутами от/до станций Панки, Быково.

На Ленинградском направлении частично увеличены интервалы движения поездов до 20 минут.

На станции Митьково интервалы движения увеличены до одного часа 20 минут. Также изменено время отправления последних поездов

С расписаниями поездов рекомендуется сверяться в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт", а также на сайтах перевозчиков Казанского и Ленинградского направлений. Пассажирам следует уточнять информацию о пути отправления поезда перед выходом на платформу.

Раменское Быково Ипподром МЦД-3 Дептранс Москва
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