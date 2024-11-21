В Москве строить новый Центральный дом кинематографистов начнут в январе

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Москве проект по реконструкции и строительству нового Центрального дома кинематографистов начнут воплощать в январе 2025 года, строительство продлится до декабря 2029 года, для компенсации затрат инвестора при проведении работ, в проект также включено строительство жилого дома, сообщили в Союзе кинематографистов России.

"В соответствии с графиком реализации проекта Центральный дом кинематографистов работает до 28 января 2025 года (...) Окончание всех работ - декабрь 2029 года", - говорится в сообщении.

Реализация проекта, как уточнили в Союзе, связана с большой степенью износа несущих конструкций и коммуникаций здания, несоответствием залов современным нормативам пожарной и общей безопасности, отсутствием условий для маломобильных граждан, отсутствием грузового лифта.

По словам заместителя председателя Союза кинематографистов Валерий Тонких, в результате реализации проекта Союз получит в собственность более 10 тысяч кв. м. площадей, в том числе: обновленный Центральный дом кинематографистов (Дом кино); отреставрированный "Народный дом "Алексеевский"", в котором расположен Белый зал, а также комплекс офисных и других помещений. В составе Центрального дома кинематографистов будут работать 5 залов для кинопоказов и мероприятий Союза.

При этом, как отмечается в сообщении, "для компенсации затрат инвестора в проект включено строительство жилого дома".

Временно аппарат Союза кинематографистов России будет работать в районе станции метро "Аэропорт".