В мэрии заявили, что за 15 лет не было ни одной аварии на коммунальных сетях Москвы

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Ни одной аварии не произошло на электро- и теплосетях, а также сетях водоснабжения за последние 15 лет, заявил в пятницу заммэра столицы Пётр Бирюков.

"Мы за последние 15 лет увеличили численность жилого фонда и в целом недвижимости почти на 118 млн кв.м. И всем этим надо управлять. (...) Системная работа позволила в последние 15 лет в зимний период не иметь ни одной аварии: ни на электросетях, ни на сетях тепло- водоснабжения (...). Москва сегодня является тем городом, который не только не стоит (на месте - ИФ) своими коммуникациями, а, наоборот, ежегодно примерно на 3% идет обновление сетей", - сказал Бирюков на пленарной сессии в рамках Всероссийского форума капитального ремонта и эксплуатации жилищного фонда.

Что касается благоустройства, он добавил, что в Москве с начала года комплексно отремонтировали 700 улиц. В распоряжении у города - 30 тыс. единиц коммунальной техники.