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Москва приняла 19,7 млн туристов за девять месяцев 2024 года

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Российская столица приняла 19,7 млн туристов за девять месяцев текущего года; количество туристов из регионов России составило порядка 17,8 млн человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"За девять месяцев 2024 года все основные туристические показатели - турпоток, объем туристического потребления, вклад в бюджет столицы - превзошли значения за аналогичный период рекордного 2019 года и тем более оставили далеко позади 2023 г. Москва приняла 19,7 млн гостей, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1% больше, чем в 2019 году", - написал Собянин в своем блоге во вторник.

По словам мэра, положительная динамика в туристической отрасли столицы, которая отмечалась по итогам первого полугодия 2024 года, сохранилась.

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Собянин сообщил, что чаще всего в столицу приезжают соотечественники. Количество внутренних туристов составило порядка 17,8 млн человек, рост составил плюс 7% к прошлому году. По числу гостей лидируют Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская, Владимирская, Тульская, Нижегородская, Калужская области, республика Татарстан, Саратовская и Тверская области.

Чуть меньше 2 млн гостей в столице приняли из ближнего и дальнего зарубежья. Турпоток иностранцев увеличился на 19%. Топ стран по турпотоку из дальнего зарубежья выглядит так: Китай, Индия, Турция, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Вьетнам, отметил мэр.

Загрузка отелей Москвы увеличилась на 6% в сравнении с 2023 годом и на 1% в сравнении с 2019 годом, составив 76%. "И мы постараемся, чтобы наши гости и в дальнейшем не испытывали недостатка в номерах: с начала года в Москве открылось шесть новых гостиниц", - добавил мэр.

Собянин отметил, что индустрия гостеприимства вносит большой вклад в развитие экономики и наполнение городского бюджета. Объем туристско-экскурсионного потребления за девять месяцев 2024 года оценивается более чем в 1 трлн рублей, что примерно на 12% больше, чем за девять месяцев 2023 года. В бюджет Москвы поступит 147,9 млрд рублей.

Москва
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