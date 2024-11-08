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Более 19% туристов сталкивались с обманом при аренде жилья в поездках по России

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Почти каждый пятый российский турист во время путешествий по России сталкивался с несоответствием арендованного жилья заявленному качеству, следует из опроса, организованного банком "Дом.РФ" и Финансовым университетом при правительстве РФ.

"Более 19% опрошенных россиян заявили, что сталкивались в путешествиях с обманом при аренде жилья. Из них почти 10% отметили несущественные отклонения от обещанного, более 6% попадали в ситуации, когда качество не совпало во многом, а 3% рассказали, что квартира полностью не соответствовала заявленному уровню", - говорится в совместном сообщении банка и университета.

О ситуациях, когда качество не совпало полностью, говорят в основном путешественники в возрасте 18-25 лет. Во всех остальных возрастных группах таких арендаторов вдвое меньше.

"Часто есть проблемы с чистотой или качеством кроватей и постельного белья, а то и их практическое отсутствие, когда человеку высокого роста предлагается детская кушетка", - сказал завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финуниверситета Александр Цыганов.

На значительные расхождения в качестве арендованного жилья чаще обращают внимание женщины, чем мужчины - 10% против 8% соответственно.

Во всероссийском опросе приняли участие 1600 человек из разных регионов страны.

РФ
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