Экспорт туруслуг в России по итогам 10 месяцев достиг почти $4 млрд

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Экспорт туристических услуг в России вырос до $4 млрд c января по октябрь 2024 года, почти на 50%, помимо Москвы и Санкт-Петербурга иностранцы все больше интересуются регионами, сообщил в четверг глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"За десять месяцев прирост по въездному турпотоку - почти в половину по сравнению с прошлым годом: 3,5 млн иностранных туристов - тех, кто разместился в коллективных средствах размещения. И, соответственно, сильно растет экспорт туристических услуг, который по итогам десяти месяцев достиг уже почти $4 млрд. Это почти на 50% выше по сравнению с тем же периодом 2023 года", - сказал он на сессии форума "Travelhub.Путешествуй!", посвященной развитию проекта "Серебряное ожерелье России".

Кондратьев добавил, что проект "Серебряное ожерелье" может стать дополнительным импульсом привлечения иностранцев в Россию.

"С точки зрения увеличения экспорта туристических услуг мы видим сейчас, какой большой спрос идет от туристов из стран Персидского залива, Китая, Индии к Северо-Западному региону, сколько внимания уделяется, и как потихонечку адаптируется туристический продукт под этих туристов. И это дает свои плоды. Опять же, если посмотрим на статистику, у нас рост по въезду туристов из Саудовской Аравии в 8-10 раз по сравнению с таким же периодом прошлого года, по Катару в 5 раз, по Юго-Восточной Азии - 3-3,5 раза. Туристы из Вьетнама, Малайзии, Индонезии, им интересны как раз не только традиционная Москва и Санкт-Петербург, но и расширение горизонта, в том числе и на другие регионы Северо-Запада", - пояснил он.

По словам представителя Минэкономразвития, важно сделать большой туристический продукт РФ, где одним из элементов может быть "Серебряное ожерелье".

"И в следующем году мы планируем активно расширять наше участие в программе продвижения за рубежом. Это 12 стран, 11 выставок ключевых, в которых мы будем принимать активное участие. И обязательно окажем помощь с точки зрения интеграции вашего продукта во все международные ключевые мероприятия, исходя из того спроса, который формируется у иностранного туриста. Мы понимаем, что все больше интереса есть у туристов из Саудовской Аравии, Эмиратов, Катара и Омана, к путешествиям именно по городам "Серебряного ожерелья". Конечно, мы будем помогать встраивать этот продукт в ключевые международные выставки", - добавил он.

Кондратьев отметил, что иностранные туристы активно открывают регионы России. Помимо Северо-Западного региона, это Краснодарский край, Ставропольский край, Дальний Восток и Камчатка.

Проект "Серебряное ожерелье России" объединяет 11 субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, песпублики Карелия и Коми и Ненецкий автономный округ. По этим субъектам проходят межрегиональные маршруты, включающие исторические города, областные центры и крупные населенные пункты, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.