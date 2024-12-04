Знаковую "сталинку" капитально отремонтировали на Кутузовском проспекте в Москве

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Известный сталинский дом капитально отремонтировали в этом году на Кутузовском проспекте в Москве, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта (ФКР).

"Одним из самых масштабных и помпезных объектов, на котором в текущем году прошли мероприятия в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда, стало здание по адресу: Кутузовский проспект, дом №30", - говорится в сообщении.

Специалисты восстановили утраченные части архитектурных элементов, наружные поверхности, а фасад окрасили в цвет "светло-желтая пшеница". Также были восстановлены балконы и обновлены цветники на фасаде. В ходе ремонта крыши заменили кровельное покрытие.

Уточняется, что здание с колоннадой на верхнем ярусе, балюстрадой и пинаклями построили в 1953 году.