Произведения Симонова, Твардовского и Рождественского прозвучали в метро в рамках акции "Чтения Победы"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Произведения Константина Симонова, Александра Твардовского, Даниила Гранина, Роберта Рождественского прозвучали на станции метро "Маяковская" в рамках акции "Чтения Победы", приуроченной к началу контрнаступления Красной армии под Москвой в 1941 году.

Мероприятие прошло в рамках подготовки к празднованию в 2025 году 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ходе постановки была воссоздана атмосфера декабря 1941 года: зрители прониклись тяготами и лишениями, с которыми столкнулся советский народ на нелегком пути к Великой Победе. Особое внимание было уделено роли московского метро, служившего в годы войны не только бомбоубежищем, но и библиотекой, школой и даже местом торжественного заседания Моссовета. На платформах станции были установлены два тематических поезда Московского метрополитена "Музей Победы" и "Подвиг Народа".

Со сцены в исполнении артистов эстрады, театра и кино Владимира Стеклова, Валерия Баринова, Ольги Будиной, Егора Бероева, Анастасии Макеевой, Виктора Рябова, Сергея Потапова, Карины Каграманян, Сергея Чуйкова, актеров Театра МОСТ, а также хора Сретенского монастыря, прозвучали произведения Симонова, Твардовского, Гранина, Рождественского и других авторов.

Гостями мероприятия стали студенты московских ВУЗов, лидеры и активисты волонтерских организаций, в том числе актив ВОД "Волонтеры Победы", фондов и социально ориентированных некоммерческих организаций, участники гуманитарных миссий. Мероприятие состоялось в рамках культурной программы Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ по инициативе общественных организаций.

Видеозапись прошедшей постановки размещена на официальном сайте празднования 80-летия Великой Победы may9.ru, а также в официальных группах в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" и телеграм-канале.