В метро Москвы к 2030 г. планируется заменить практически все старые вагоны

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о замене в столичном метрополитене практически всех старых вагонов на новые к 2030 году.

"Конечно, планируем. Когда начинали работать над этим проектом, у нас было 13% новых вагонов метро. Сейчас 75%. Это тысячи вагонов, огромные колоссальные затраты, огромный труд машиностроителей", - сказал Собянин в среду в прямом эфире на телеканале "ТВ Центр", отвечая на вопрос, когда планируется замена старых поездов на Замоскорецкой и Люблинско-Дмитровской линиях метро.

"Мы планомерно движемся к тому, что все вагоны метро будут новыми, постепенно линии за линиями мы переводим на новые вагоны метро. Думаю, что к 2030 году 90 с лишним процентов этой работы завершим", - отметил мэр столицы.