Мосгордуме предложили переизбрать омбудсменом Татьяну Потяеву

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал Мосгордуме вновь переизбрать Татьяну Потяеву на должность уполномоченного по правам человека в регионе, сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Кандидатура на эту должность (уполномоченного по правам человека в Москве) была предложена мэром Москвы Сергеем Собяниным - он рекомендовал сделать столичным омбудсменом Татьяну Александровну Потяеву. Поддержали ее кандидатуру на заседании комиссии и на заседании фракции партии "Единая Россия" в Мосгордуме, которое также провели сегодня", - написал он в Telegram.

Потяева была назначена на должность московского омбудсмена в 2014 году. В 2005-2009 годах была депутатом Мосгордумы.