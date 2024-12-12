Один человек погиб и трое пострадали в аварии в центре Москвы

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Легковушка загорелась в центре столицы после столкновения с автобусом, один человек погиб и трое пострадали, сообщили в четверг в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

"По предварительным данным, на улице Воздвиженка водитель автомобиля "БМВ" совершил наезд на автобус, который стоял на остановке общественного транспорта, с последующим возгоранием легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

В результате столкновения водитель иномарки от полученных травм скончался на месте. Три пассажира автобуса получили травмы различной степени тяжести, отметили в пресс-службе.

В районе аварии ограничено движение транспорта. В ГАИ рекомендовали выбирать пути объезда.

В свою очередь в пресс-службе ГУП "Мосгортранс" сообщили "Интерфаксу", что ДТП с участием автомобиля и электробуса маршрута м2 произошло на улице Воздвиженка, в районе дома 4/7с1. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением.