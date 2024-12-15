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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 06:14

Новый пожарный вертолет пополнил парк Московского авиацентра

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Московский авиационный центр (МАЦ) пополнился новым пожарным вертолетом Ка-32А11ВС, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.

"Он имеет новейшую систему локации и авионики и приспособлен для полетов в самых сложных метеоусловиях. Это делает его незаменимым для работы в плотной городской застройке", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам мэра, Московский авиацентр насчитывает 12 винтокрылых машин. Из них шесть пожарных, пять санитарных и одна разведывательная.

Как отметил Собянин, экипажи дежурят круглосуточно. "Время прибытия на вызов - в среднем 10-15 минут с момента подачи заявки", - написал мэр.

Собянин добавил, что планируется и дальше пополнять авиапарк новой техникой и развивать авиационно-спасательные технологии в Москве.

Москва Сергей Собянин Московский авиационный центр МАЦ Ка-32А11ВС
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