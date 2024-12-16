Проезд по МСД может стать платным для жителей Москвы и Подмосковья

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Проезд жителей Москвы и Подмосковья по Московскому скоростному диаметру (МСД) может стать платным из-за растущей загрузки на нем, сообщил "Коммерсанту" заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Рассматриваем разные решения на этот счет. Потоки на МСД растут, бесплатная альтернатива есть. Опыт проспекта Багратиона показал, что даже при высоких тарифах трасса востребованная. При этом есть альтернатива - Кутузовский проспект, нагрузка на который существенно снизилась после появления проспекта", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривают ли вариант введения платного проезда на МСД для жителей Москвы и области.

По словам заммэра, есть проблемы, которые требуют решения. "На МСД растет загрузка, поэтому сейчас стоит выбор: либо она превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за деньги проехать по ней за какое-то прогнозируемое время", - пояснил заммэра.

Ликсутов отметил, что аналогичная идея закладывается в динамически меняющийся тариф на городских парковках.