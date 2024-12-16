Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:51

Проезд по МСД может стать платным для жителей Москвы и Подмосковья

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Проезд жителей Москвы и Подмосковья по Московскому скоростному диаметру (МСД) может стать платным из-за растущей загрузки на нем, сообщил "Коммерсанту" заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Рассматриваем разные решения на этот счет. Потоки на МСД растут, бесплатная альтернатива есть. Опыт проспекта Багратиона показал, что даже при высоких тарифах трасса востребованная. При этом есть альтернатива - Кутузовский проспект, нагрузка на который существенно снизилась после появления проспекта", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривают ли вариант введения платного проезда на МСД для жителей Москвы и области.

По словам заммэра, есть проблемы, которые требуют решения. "На МСД растет загрузка, поэтому сейчас стоит выбор: либо она превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за деньги проехать по ней за какое-то прогнозируемое время", - пояснил заммэра.

Ликсутов отметил, что аналогичная идея закладывается в динамически меняющийся тариф на городских парковках.

Кутузовский проспект МСД Максим Ликсутов Москва Подмосковье Проспект Багратиона
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве в понедельник прогнозируют снег, сильный ветер, возможна гололедица

В Москве в понедельник прогнозируют снег, сильный ветер, возможна гололедица

Метель и снежные заносы ожидаются в Москве в понедельник

Метель и снежные заносы ожидаются в Москве в понедельник

Движение автомобилей по трассе М-4 в сторону Москвы ограничено из-за ДТП

Четыре человека пострадали в массовой аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Четыре человека пострадали в массовой аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Расписание движения поездов на МЦД-3 изменится на период с 17 по 28 декабря

В Москве и Подмосковье можно открывать лыжный сезон

В Москве и Подмосковье можно открывать лыжный сезон

Снежный покров в Москве за выходные вырастет еще на 8 см

Снежный покров в Москве за выходные вырастет еще на 8 см

В Москве пробки достигли 8 баллов

В Москве пробки достигли 8 баллов

В Москве средняя скорость движения снизилась до 25 км/ч

В Москве средняя скорость движения снизилась до 25 км/ч

В Москве систему отопления готовят к похолоданию

В Москве систему отопления готовят к похолоданию
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии102 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5558 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России30 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2057 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });