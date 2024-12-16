Расписание поездов на МЦД-1 изменится до конца декабря

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - На линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1) с 16 по 20 и с 23 по 28 декабря изменится расписание, предупредил городской Департамент транспорта.

"Поезда обоих направлений будут следовать по одному пути", - говорится в сообщении.

Так, с 16 по 20 декабря изменится движение поездов в сторону Лобни после 23:30 до окончания движения на участке от "Савеловской" до "Бескудниково", с начала движения до 06:00 - на участке от "Бескудниково" до "Кунцевской". Также с 23 по 28 декабря изменится движение поездов в сторону Одинцово после 23:30 до окончания движения на участке от "Савеловской" до "Бескудниково", с начала движения до 06:00 - на участке от "Бескудниково" до "Фили".

На Савеловском направлении увеличатся интервалы между прибытием составов: после 19:00 время ожидания поезда будет составлять до 15 минут, после 23:00 - до 30 минут, а с начала движения до 7 утра - до 30 минут. Помимо этого, часть поездов изменит маршрут следования и будет двигаться из области в сторону Лобни и Бескудниково.

На Белорусском направлении интервалы движения будут увеличены: после 21:00 - до 15 минут, после 22:00 - до получаса, с начала движения до 7 утра - до 30 минут. Часть состав будет следовать до Белорусского вокзала и без остановки на станциях "Беговая" и "Тестовская".