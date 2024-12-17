В Доме Музыки в январе пройдет Московский Рождественский фестиваль

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Юбилейный XV Московский Рождественский фестиваль духовной музыки пройдет в Московском международном доме музыки (ММДМ) с 14 по 25 января 2025 года.

Там вои программы представят скрипач и дирижер Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России, а также хоровые коллективы: Московский Синодальный хор, Хор Сретенского монастыря, Большой детский хор имени Попова, Академический большой хор "Мастера хорового пения", сообщают организаторы. Концерты пройдут 14, 16, 23 и 25 января.

В завершение фестиваля 25 января состоится концерт с участием Спивакова и Национального филармонического оркестра. Прозвучат шедевры духовной музыки XIX и XX веков - Кантата Сергея Танеева "Иоанн Дамаскин" и Реквием Алемдара Караманова. В концерте примут участие Большой Академический хор "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича, а также звезды оперной сцены.