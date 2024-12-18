Пробки в Москве достигли 9 баллов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Москве средняя скорость движения транспорта снизилась до 24 км/ч, сообщил городской Департамент транспорта. По данным ЦОДД, загруженность дорог оценивается в 8 баллов, "Яндекс Карты" сообщает о пробках в 9 баллов.

Движение затруднено на внешней стороне Садового кольца в районе Самотечной эстакады, на внешней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе, на внутренней стороне ТТК в районе Беговой улицы.

Дептранс посоветовал отложить поездки на автомобиле до 19:30, либо пересесть на городской транспорт.