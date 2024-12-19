В Москве на Калужском шоссе установили первую шериф-балку

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в рамках эксперимента установил на Калужском шоссе по направлению в область в районе деревни Сосенки первую в Москве шериф-балку, специальную панель с проблесковыми маячками красного и синего цветов, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В местах, где случаются ДТП, принимаем меры для повышения безопасности пешеходов и водителей. На 27-м км Калужского шоссе установили шериф-балку, благодаря которой водители, которые едут по скоростной трассе, заранее понимают, что впереди опасный участок и начинают аккуратно тормозить", - приводятся слова Ликсутова в сообщении, опубликованном в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Ожидается, что решение позволит сделать дорогу в районе деревни Сосенки более комфортной для автомобилистов, подчеркнул заммэра.

В дептрансе в свою очередь уточнили, что решение было принято для снижения уровня аварийности – с начала года на участке произошло три ДТП по причине несоблюдения скоростного режима. Огни шериф-балки видны водителям издалека, они заранее понимают, что впереди опасный участок и снижают скорость за 500 м до него.