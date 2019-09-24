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ОНФ разработает бесплатное пособие по экологии для школьников

Общероссийский народный фронт (ОНФ) готовит интерактивное учебное пособие для детей, интересующихся проблемами экологии и защиты окружающей среды, им смогут воспользоваться учителя по всей стране для проведения тематических уроков.

"Мы хотим предложить ребятам инструмент, с помощью которого, с одной стороны, доступно и просто можно было бы узнать, что происходит с природой в нашей стране и мире в целом, а с другой - чтобы у ребят была подсказка, как они могут поучаствовать в защите окружающей среды, а в перспективе, чтобы это помогло при определении своей будущей профессии", - сказала депутат Госдумы, член центрального штаба ОНФ Любовь Духанина на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

Пособие создается в рамках экологического направления проекта ОНФ "Равные возможности - детям". В ОНФ провели мониторинг среди 2,5 тыс. школьников от 13 до 18 лет из 84 регионов России и выяснили, что 19% опрошенных подростков занимаются экологическим волонтерством в той или иной мере. Эта тема, по словам Духаниной, - одна из острых, социально значимых и интересных для детей.

Пособие, которое готовят в ОНФ, поможет детям узнать о проблемах экологии и подскажет, как можно внести свой вклад в защиту природы, в нем будут задачи для детей, квесты и идеи для исследований и проектов. Кроме того, у пособия будет электронная часть - приложение с дополненной реальностью, где покажут редких животных России в местах естественного обитания, последствия деятельности человека для природы и современные технологии, которые могут помочь сохранить биоразнообразие - например, уже сегодня возможно напечатать на 3D-принтере пчелиные соты или клюв для раненой птицы.

Материалы будут бесплатными, подчеркнула Духанина. Их сможет скачать любой желающий и дальше распечатать на бумаге или пользоваться ими в электронном виде. Особенно полезным, считают в ОНФ, пособие может быть для учителей на уроках, посвященных окружающей среде и экологии - оно поможет педагогу построить занятие, дать интересные задания детям и проверить их знания о предмете.

По словам Духаниной, к разработке пособия готовы подключиться во Всемирном фонде дикой природы (WWF) и "РЖД", кроме того, в ОНФ рассчитывают, что проект поддержат известные экологи и зоозащитники. Одним из партнеров инициативы выступает социальной проект профессиональной ориентации школьников "Зеленая кисточка", где, в том числе, рассказывают подросткам о профессии инженера-эколога и проводят всероссийский конкурс экологических проектов для детей.

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