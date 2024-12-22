Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 42 украинских дронов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что в ночь на воскресенье средствами ПВО уничтожены 42 украинских беспилотника (БПЛА), почти половина из них - над Орловской областью.

"20 БПЛА уничтожены над территорией Орловской области, по 8 БПЛА - над территориями Ростовской и Брянской областей, 5 БПЛА - над территорией Курской области и один - над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении министерства.

В поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа после атаки БПЛА загорелся объект топливной инфраструктуры, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.