В Орловской области после атаки БПЛА загорелся объект топливной инфраструктуры

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о возгорании топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь вследствие атаки БПЛА.

"В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа", - написал губернатор в своем телеграм-канале в воскресенье.

Информации о жертвах и пострадавших нет. На месте происшествия уже работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания, сообщил глава региона.